Estrategias y políticas públicas deben enfocarse hacia la violencia de género: Vera Salinas

-Señaló que en Oaxaca no hay problemas en escuelas, pero si una alerta de género

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Afortunadamente en Oaxaca no hay problemas graves en las escuelas, pero si existe una alerta de violencia de género, por ello las decisiones y políticas públicas direccionadas hacia la problemática grave, es decir que en el caso de Oaxaca estas estrategias deben ser para erradicar la violencia de género.

En relación a ello, José Manuel Vera Salinas Secretario Ejecutivo del Sistema de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca, dijo que implementarán a partir del 20 de marzo una campaña en la que piden la intervención de hombres y principalmente de mujeres, esta campaña se llevará a cabo en los 570 municipios de la entidad, principalmente en los 40 que tienen alerta de género.

Esta estrategia, consiste en formar redes de mujeres constructoras de paz, alineada con la política del gobierno federal, sobre todo porque debe haber coordinación entre los tres niveles de gobierno.

En lo que se refiere al tema de la seguridad en las escuelas, mencionó que de nada sirve el operativo mochila, si en el hogar los niños y jóvenes viven un ambiente de violencia, por ello mencionó que el verdadero operativo para la seguridad en las escuelas empieza en los hogares.

Añadió que el operativo mochila no consiste en revisar que lleva el niño o jóven, sino que también se deben revisar sus pensamientos, sus sentimientos, pues de nada sirve revisar la mochila si minutos antes vio algún tipo de violencia en su familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario