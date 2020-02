Entregó IEEPO mobiliario y equipo a 417 escuelas en las primeras semanas del año

-Se benefició a más de 37 mil estudiantes de educación básica

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de febrero de 2020.- En las primeras semanas del año, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ha entregado mobiliario, material y equipo de cómputo a 417 planteles de educación básica de la entidad, en beneficio de 37 mil 927 estudiantes y mil 920 docentes, informó el director general de este organismo, Francisco Ángel Villarreal.

“El gobernador Alejandro Murat está muy interesado en llevar beneficios a los docentes para que puedan realizar su importante labor de enseñanza y que también las y los niños tengan mejores oportunidades de desarrollo”, puntualizó.

La inversión ejercida en este periodo asciende a 7 millones de pesos, que se suman a los más de 170 millones de pesos que fueron destinados en lo que va del sexenio, en atención de más de 310 mil estudiantes de casi tres mil escuelas ubicadas en 271 municipios de las diferentes regiones del estado.

El Director General del IEEPO informó que como parte de las entregas de mobiliario, material y equipo realizadas recientemente, en Cuilapam de Guerrero, 25 escuelas de la localidad, entre éstas un preescolar indígena, nueve preescolares generales, 10 primarias generales, dos secundarias técnicas, dos telesecundarias y una secundaria general, recibieron los apoyos en beneficio de cuatro mil estudiantes y 178 docentes.

En Santa María Colotepec, en la región de la Costa, para contribuir al desarrollo integral de la niñez de este municipio, se dotó de equipo y mobiliario escolar a más de mil estudiantes y 67 docentes de 15 instituciones educativas de 10 localidades de esta región. La inversión fue de 606 mil 708 pesos.

También, a través de las delegaciones de Servicios Educativos del IEEPO, se continúa realizando la entrega de los materiales, entre los que se encuentran mobiliario escolar, de oficina y deportivo, computadoras, equipos de sonido, pantallas, anaqueles e instrumentos de banda de guerra.

Son estas acciones se refrenda el compromiso de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa a favor de las niñas, niños y jóvenes que cursan sus estudios en los diversos planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria de las ocho regiones de la entidad.

