Docentes de nivel de educación indígena en pugna por el reconocimiento de la DGEPOO

-Presionan al congreso local para legislar a favor de los pueblos originarios a la brevedad. El paro indefinido será lo siguiente.

Mario Romero

Oaxca, Oaxaca.- Al menos unos 50 docentes de nivel de educación indígena adheridos a la sección 22, hicieron presencia en el congreso local para coberturar la mesa de trabajo con la comisión de educación, en la lucha por el reconocimiento de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO).

Héctor Cruz Lomeli, secretario de la DGEPOO, detalló que al momento tras reuniones con integrantes de las comisiones de educación del congreso local han visto disponibilidad pero que ya es urgente que se legisle, a favor de los pueblos de Oaxaca.

Piden se también que se legisle a favor de la DGEPOO, toda vez que aseguran los argumentos son válidos y les asiste la razón, pues suman ya 6 mesas de análisis donde la ley ya fue redactada y turnada a comisiones, lo que se ha hecho es algunas precisiones donde por conceptos educativos, no se lograba comprender en plenitud o no estaba fundamentado jurídicamente.

Enfatizó que las acciones a seguir las están evaluando y refirió que la mesa de hoy será vital previo a la asamblea del Nivel educativo y se prevé impulsar la movilización Nacional.

Y a nivel estatal un paro de labores, mismo que dejaría a cientos de alumnos sin clases.

Refirió que las clases no se están viendo afectadas toda vez que los movilizados son los jefes de zona y los docentes continúan frente a grupo.

Reiteró que además del reconocimiento de la DGEPOO está la reconstrucción de planteles educativos y más de mil contrataciones de normalistas, añadió que no es un capricho de los docentes y piden disculpas anticipadas ante el riesgo del paro de labores en el nivel de Educación indígena.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario