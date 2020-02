“Un día sin nosotras”, mujeres convocan a paro nacional contra violencia

Ciudad de México.- “Ni una mujer en las calles, ni una mujer en la escuelas, ni una mujer en los trabajos”, así convocan mexicanas a un paro nacional el próximo 9 de marzo para protestar contra los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual del que son víctimas.

El movimiento de protesta es promovido por mujeres que también llaman a no usar el transporte público ese día; a no cargar gasolina, a no comprar ni pagar nada, para mostrar así que “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”.

La manifestación tiene el objetivo de demostrar, a través de la economía que mueven, lo valiosas que son las mujeres para el país, “ya que no escucharon nuestros gritos, ni nuestros llantos”.

“Este lunes 9 de marzo nuestra ausencia se sentirá en todo el país. Un día por ti, por todas y con todas. En vida hermanas, en vida”, expresó la actriz Vanessa Bauche al difundir la convocatoria del paro nacional del que es promotora.

A la protesta la enmarcan los recientes casos de feminicidios en la capital del país; el de la joven Ingrid Escamilla y el de la pequeña Fátima. Dos mujeres que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron desechados como basura.

Distintos grupos feministas se unieron al llamado de paro nacional, “nos han desaparecido de la historia, la literatura, el arte, la educación, la política. ¿Aplica desaparecer un día?”, cuestiona una usuaria de Twitter.

