Del 16 al 24 de Mayo se realizará la Feria de la Piña 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales del H. Ayuntamiento de Loma Bonita Oaxaca que preside el C. Raymundo Rivera Ramírez, se anunció la fecha oficial de la Feria de la Piña 2020.

Según la publicación será la edición número 58 de la feria y se realizará del 16 al 24 de Mayo, siendo una de las fiestas más importantes de la región y de esta ciudad, que se encuentra en el norte del estado de Oaxaca.

En la imagen publicada se puede observar ya el logo que tentativamente se utilizará para esta edición y donde destacan colores llamativos, así como los puntos principales de la fiesta que son: juegos mecánicos, la ganadería y por supuesto la piña.

Desde su publicación, las personas han comentando que se espera que este 2020 traigan una buena cartelera artística como se realizaba en años anteriores, ya que en sus últimos ediciones los artistas invitados no eran del gusto de la sociedad lomabonitense.

Se espera que en los siguientes días se tenga más información sobre la cartelera, los paseos de carros alegóricos, los expositores y por supuesto quienes serán los reyes de esta Feria.

