Capacitan a maestros de Tuxtepec, ante situaciones de riesgo en escuelas

-Algunos temas son el peligro en las redes sociales y como actuar ante un estudiante que sufre violencia de género

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los diversos hechos que se han presentado en el país, y que relacionan a estudiantes, en Tuxtepec están capacitando a los maestros para que sepan actuar en las situaciones de riesgo que se presenten, y que puede involucrar a cualquier alumno.

El Integrante de la Unidad de proximidad e intervención Social, Ramón Díaz Rodríguez, dijo que los temas que están tocando son el peligro en las redes, además que hacer en caso de alguna situación de riesgo en las escuelas, así mismo, los capacitan para identificar si un estudiante ha sido víctima de violencia de género.

Pero además están tocando los temas que tiene que ver con el ciber-bullying, el ciber-acoso, y temas delicados en donde los estudiantes del nivel básico, con víctimas.

Por su parte algunos directores de que recibieron la capacitación, coincidieron en que pedirán la capacitación de los padres de familia y también para los niños, ya que algunos alumnos de preescolar presentan problemas al ser descuidos pro sus padres al darles el celular.

Lo que se busca es que los maestros tengan todas las herramientas necesarias para actuar cuando sea necesario, esto tras una balacera que se presentó en una escuela de Torreón, Coahuila, pero además se necesita que tengan sus protocolos para los horarios de entrada y salida.

