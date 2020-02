Beneficia Irineo Molina Espinoza con foro temático a secundaria federal

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la construcción de un foro temático en la Secundaria Federal José Vasconcelos en Tuxtepec, el diputado Irineo Molina Espinoza benefició a más de mil estudiantes, quiénes ahora pueden realizar sus actividades culturales sin necesidad de salir del plantel, así lo precisó su directora Teresa Santiago Uscanga.

Gracias a la construcción del foro temático en la secundaria federal, diversas instituciones educativas solicitaron a la directora hacer uso del mismo, especialmente preescolares, acción que no sólo beneficia a más estudiantes, sino que contribuye a la realización de eventos culturales en lugares cerrados con mayores medidas de seguridad.

Felicia Arau Vásquez subdirectora del turno vespertino de la secundaria federal, agradeció al diputado federal Irineo Molina Espinoza la celeridad de la obra, misma que se terminó en dos meses, y consta de una explanada con dos vestidores.

Asimismo Filiberto Meza Prieto subdirector del turno matutino señaló que el foro ya se utilizó para diversas actividades, entre ellas el 32 aniversario de la institución y esperan que en breve puedan seguir con la segunda etapa de construcción, que consiste en el techado para beneficio y comodidad de los alumnos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario