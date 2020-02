Ayuntamientos tendrán que modificar gastos por reducción de presupuestos: COPLADE

-Podría haber recorte de personal sobre todo en los municipios más afectados

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Luego de que el Periódico Oficial de la Federación diera a conocer la reducción de recursos en algunos ramos como el 33 y el Fondo 4, destinados a apoyos y gastos corrientes dentro de los Ayuntamientos, el Coordinador Regional de COPLADE Sergio Enrique Arguello Ahuja, reveló que ahora las administraciones tendrán que hacer modificaciones dentro de sus políticas públicas para adecuar los recursos para que sean bien distribuidos en las prioridades y apoyos sociales.

En lo que respecta al Fondo 4, dijo que esta situación se derivó de un error debido a la mala distribución que se hacía con este recurso, por lo que detalló que habrá que esperar que esta situación se reacomode aunque reconoció, que ante esta situación podría haber despidos de personal en algunos ayuntamientos sobre todo los que fueron más afectados con este recorte presupuestal.

Con la estadística de que la Cuenca es una de las regiones que registran más conflictos sociales en los últimos años, debido a los malos manejos de los recursos, Arguello Ahuja comentó que se debe anteponer al diálogo antes de tomar algunas determinaciones que afecten a terceros, siendo una de esta el bloqueo de carreteras, por lo que subrayó que las personas deben hacer conciencia que el camino a la violencia no es la mejor opción para solucionar estos conflictos, que generan malestar y afectan a los mismos municipios.

Por último agregó que hasta el momento son 5 los municipios que ya han integrado sus Consejos con miras a obtener un presupuesto que pueda continuar con el desarrollo de sus pueblos, por lo que este jueves tocó al municipio de Santa María Jacatepec donde las autoridades auxiliares, respaldaron al edil Victor Raúl Hernández López, para que el dinero se destine en lo mas elemental para el municipio.

