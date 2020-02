Anuncia Alejandro Murat proyecto de pavimentación en la colonia Antiguo Aeropuerto

-El proyecto de 27 millones de pesos incluirá la rehabilitación de las calles Orquídeas, 21 de Marzo, Fuerza Aérea Mexicana y Álamos

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- “Este gobierno cumple lo que promete”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al anunciar el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de las calles Orquídeas, 21 de Marzo, Fuerza Aérea Mexicana y Álamos, para el que se destinará más de 27 millones de pesos y beneficiará al municipio de Santa Lucía del Camino.

En una primera etapa, el proyecto -que cuenta con el aval de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable- incluirá la rehabilitación de la calle Orquídeas y requerirá más de 11 millones de pesos para remodelar los servicios de agua potable y drenaje, así como la electrificación subterránea y el servicio de internet.

En este acto, que contó con la presencia del coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, el Jefe del Poder Ejecutivo destacó que desde el primer día de su administración su gobierno ha sido cercano a la gente y que la puesta en marcha de este proyecto busca atender una necesidad que las y los vecinos han señalado por muchos años.

De esta manera, destacó la suma de esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de gobierno para hacer realidad este proyecto.

En su oportunidad, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, reconoció el respaldo del Gobierno de Oaxaca para impulsar este proyecto que -dijo- contribuirá a la modernización de esta localidad.

“Estoy seguro de que bajo la vigilancia de Sinfra, estos trabajos serán de calidad y perdurarán lo suficiente”, dijo.

Asimismo, el secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez, exhortó a las y los vecinos del lugar a ser vigilantes de la obra para que esta se cumpla. “Hay muchas necesidades por atender, pero Santa Lucía tendrá una rehabilitación digna, porque este es un gobierno que, con el liderazgo del gobernador Alejandro Murat, busca que a la gente le vaya bien”, refirió.

A nombre de las y los habitantes del lugar, la presidenta de la Colonia Antiguo Aeropuerto, Lorena López González, expresó que la pavimentación de las calles que conforman este proyecto también beneficiará a las agencias del municipio de Oaxaca de Juárez como Donají, Dolores y San Luis Beltrán.

Toda vez que estas vialidades son muy concurridas, también serán beneficiados: el Fraccionamiento Los Ríos, la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón del Infonavit, así como las colonias Volcanes, Siete Regiones, Ampliación Siete Regiones y Jardín.

“Si esta obra se construye como está proyectada, tendrá un impacto muy grande”, expresó.

