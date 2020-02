Tuxtepec segundo lugar en el estado, con casos de VIH

-Loma Bonita ocupa el décimo lugar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Responsable del programa de diversidad sexual de COESIDA Francisco Contreras Méndez, señaló que el municipio de Tuxtepec es el segundo municipio en el estado de Oaxaca en cuanto a casos de VIH.

Los datos que proporcionó fueron que del año 1986 al 2019, se tiene un registro de 586 casos en Oaxaca, 230 casos Tuxtepec, 130 en Juchitán, 125 en Xoxocotlán, 122 casos en Salina Cruz, otros 85 en San Pedro Tututepec, 81 en Santiago Pinotepa Nacional, 73 en San Pedro Mixtepec, 72 en Santa Lucia del Camino y 71 en Loma Bonita.

Los casos, puntualizó que el mayor número de casos se concentra en un 78% en hombres, y las causas principales de contagios son principalmente por tener relaciones sexuales sin protección, además de que por miedo no se hacen la prueba de detección, y cuando quieren iniciar un tratamiento, ya están en una fase muy avanzada.

Estas declaraciones fueron en el marco de su visita a Tuxtepec, en donde brindó una capacitación a los prestadores de servicios, en relación a prevención de las enfermedades de transmisión sexual, además de que buscan sensibilizar a los prestadores de servicios y sobre todo que implementen acciones para prevenir las infecciones e transmisión sexual.

Invitó a la población a hacerse la prueba al menos una vez al año, ya que muchas personas tienen VIH y no lo saben, y de ser positivo el resultado, deben iniciar un tratamiento.

