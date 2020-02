Refrenda Alejandro Murat compromiso para fortalecer el Sureste del país

-El Mandatario Oaxaqueño asistió a la Clausura de la Sesión Plenaria Agenda Estratégica Sur- Sureste de la Concamin

Comunicado

Puebla, Puebla. 18 de febrero de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa refrendó el compromiso de su gobierno para seguir impulsando acciones concretas que fortalezcan el Sureste del país, a través de la suma de esfuerzos entre los gobiernos y la iniciativa privada.

Lo anterior, al asistir a la Clausura de la Sesión Plenaria Agenda Estratégica Sur- Sureste, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en el que se abordó promover una política industrial incluyente que contribuya a detonar el crecimiento económico de esta zona del país.

En este encuentro, el Jefe del Poder Ejecutivo aseveró que el sureste de México está lleno de oportunidades, por lo que se pronunció a favor del establecimiento de una política industrial integral que contribuya al crecimiento económico y la generación de empleos, para combatir la desigualdad y cambiar la realidad del sureste del país.

Aseveró que el Gobierno de Oaxaca ofrece beneficios fiscales en diversas zonas del estado para motivar y atraer la inversión privada.

“Avanzamos en la ruta del desarrollo; con la suma de voluntades de los nueve estados que forman el Pacto Oaxaca y en coordinación con la Concamin y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), trabajamos para ser referentes y detonar el crecimiento del Sur – Sureste con la Agenda Estratégica”, afirmó.

En este acto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, quien fue reelegido para el periodo 2020-2021, expresó que el organismo que encabeza “seguirá trabajando bajo las condiciones más favorables, integrándolos a las cadenas globales de valor con menos trámites, mayor tecnología y certidumbre jurídica”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario