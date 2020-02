Presentan en Valle a nuevos mandos policíacos

-Señaló el Regidor de Seguridad, que se debe a la rotación que se viene realizando dentro la Corporación para evitar los malos vicios y así, disminuir las quejas en contra de sus elementos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras acuerdos logrados en Sesión de Cabildo, este miércoles el Presidente de Valle Nacional Rey Magaña y sus Concejales, presentaron a los nuevos mandos policíacos, esto como parte de la rotación que se viene realizando dentro de la Corporación, con la finalidad de ir evitando vicios, asi lo dio a conocer Marcelo Santos Meneses, Regidor de Seguridad Publica en el municipio.

De esta manera informó que Jorge Contreras Ruiz, fue nombrado nuevo Director de Seguridad Publica en sustitución de Antonio Estrada, así también fueron nombrados como comandantes 1 y 2 Isidro Ferrer Rodríguez y Enmamuel Canseco, a los que indicó que tienen la tarea de mantener el orden en este municipio.

Por su parte el recién nombrado Director Jorge Contreras Ruiz, agradeció la confianza del Cabildo por esta encomienda, y explicó que tomará el control para mejorar la atención a la ciudadanía y de esta manera disminuir las quejas en contra de los elementos policiacos, pues dijo que se busca trabajar por la seguridad del pueblo, la cual dijo que es la principal misión que tiene por parte del presidente municipal.

Asi mismo explicó que por ser nativo de esta población dijo conocer los problemas que persisten en el municipio, por lo que añadió que se busca contrarrestar los males que aquejan a Valle Nacional a través de acciones que no generen más violencia, sino que indicó que se buscarán resolver estos problemas con civilidad.

Dentro de los acuerdos en la Sesión de Cabildo, también se aprobó el mejoramiento al salario de los policías municipales, por lo que también se espera una mejora dentro de las instalaciones de la Corporación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario