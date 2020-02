Piden habitabtes de Santa Maria del Mar, no a la cancelación de “Granja Solar”

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Santa María del Mar denunciaron que ante los bloqueos que realizan sus vecinos de Alvaro Obregón y San Mateo del Mar, se ha llevado acabo la cancelación de la construcción de la “granja solar” que pretende llevar luz a los mas de 1 mil 500 habitantes de la comunidad mareña.

Dijeron que el 20 de noviembre habitantes de San Mateo del Mar, bloquearon el paso de los materiales para la continuidad de la construcción de dicha granja, la cual tiene una inversión de más de 45 millones de pesos, en una superficie de 2 hectáreas de terreno donadas por la comunidad y para el beneficio de la misma.

Los habitantes reconocieron que es lamentable la situación que viven, ya que aseguran están secuestrados por las comunidades vecinas, el único paso que tienen es por mar, pero en ocasiones las altas olas y las malas condiciones climatológicas han dejado solo tragedias para sus paisanos.

Por lo que pidieron la intervención del gobierno federal y estatal para que se pueda solucionar esta problemática que deja en jaque a los habitantes de Santa María del Mar.

Denunciaron que la mala desinformación de algunos de sus habitantes, ha encausado la cancelación de dicho proyecto, pues han mencionado que la obra se trata de una subestación de energía eólica,“nosotros solo queremos tener energía eléctrica para no perder nuestros alimentos del mar, ya que también es el sustento de nuestras familias” aseguraron.

