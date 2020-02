Padres de familia y alumnos del CBTis 26 de Oaxaca, marcharon para pedir seguridad

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Lorenzo Reyes Martínez presidente de la asociación de padres de familia del CBTis 26 de la ciudad de Oaxaca, señaló que si el gobernador no puede con el cargo, que renuncie.

Ésto, durante la marcha que realizaron de la institución al palacio municipal.

Dijo que han sido tres las peticiones que se le han hecho al presidente municipal de Oaxaca Oswaldo García Jarquin, como son alumbrado público, seguridad y vialidad para los jóvenes qué salen de la institución sin embargo a la fecha, dijo que han hecho caso omiso a sus peticiones.

Reyes Martínez reconoció que la delincuencia ha ido en aumento en esa zona escolar, ya que los contantes asaltos a los jóvenes por el robo del celular es lo más recurrente.

Así también hizo un llamado a SEMOVI para que regule y supervise a los choferes del transporte público, ya que el pasado jueves una alumna del CBTis 26 estuvo a punto de ser violada por un sujeto que viajaba en el mismo urbano, al parecer en complicidad con el chofer.

Afortunadamente la joven pudo huir, sin embargo le fue arrebatado su teléfono celular.

La asociación de padres de familia de la institución, hizo un llamado enérgico a las autoridades y al gobierno del estado, para salvaguardar la integridad de los jóvenes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario