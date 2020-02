Ninguna escuela de Tuxtepec, ha solicitado operativo mochila

-La policía municipal, sigue a la espera de que lleguen solicitudes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A mediados del mes de enero, el país se consternó cuando un estudiante asesinó a una maestra y posteriormente se quitó la vida en Torreón, Coahuila; posterior a esto el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, anunció el operativo mochila en todas las escuelas de nivel básico, sin embargo hasta el momento en el municipio de Tuxtepec, ninguna institución ha solicitado el operativo.

Personal de seguridad pública, informó que no tienen ninguna solicitud, y que están a la espera de que los comités de padres de familia, en coordinación con los directivos pidan estos operativos, los cuales no son realizados por elementos de la policía municipal, pero ellos hacen presencia en caso de encontrar algún tipo de arma, o drogas, ya procederían.

El operativo será sorpresivo y basado en los protocolos de seguridad, en donde ellos como elementos únicamente serán observadores porque los mismos padres de familia y maestros, revisarán las mochilas; además de que habrá la presencia de derechos humanos, y así no violar las garantías de los menores de edad.

Aunque es importante este operativo, para conocer si hay estudiantes del municipio que lleven algún arma a la escuela, o drogas, ninguna institución lo ha requerido.

Así mismo informaron que siguen con los operativos en las horas de entrada y salida de los estudiantes, y aunque no hay suficiente personal para todas las escuelas, ponen más énfasis en las que ubicadas en lugares identificados como focos rojos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario