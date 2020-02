Manifestantes de Tutla agreden a “cinturonazos” a periodistas en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Reporteros que cubrían una protesta en el Tribunal Agrario de Oaxaca, fueron agredidos a “cinturonazos” por los manifestantes.

Este miércoles se realizaría una audiencia en el tribunal agrario 21, en el que se resolvería un conflicto por un predio de dos hectáreas en San Sebastián Tutla, cuando llegó un grupo de choque a reventar dicha audiencia.

En el lugar había reporteros que grabaron el hecho y que fueron agredidos, incluso les pidieron que borraran lo que se había grabado, pues en esa evidencia se veía la agresión hacia el comisariado ejidal.

Uno de los reporteros agredidos contó el hecho a sus compañeros, quienes en grupo fueron a cubrir la información, en uno de los videos que circulan en redes sociales, se ve al grupo de reporteros saliendo de las oficinas del tribunal agrario, para evitar otra agresión.

Cuando iban saliendo un reportero iba narrando el momento, otro periodista reconoció a uno de los agresores y lo señaló, en ese momento al ser descubiertos iniciaron otra agresión, incluso se ve cuando algunos de estos presuntos porros se quitaron los cinturones para golpear a los reporteros.

Los reporteros intentaron defenderse y se aprecia cómo uno de los agresores lanza un teléfono celular que anteriormente le había quitado a uno de los periodistas.

Los agresores huyeron del lugar, pero dos de ellos no alcanzaron a escapar y fueron detenidos por elementos de la policía municipal.

Por estos hechos los agredidos interpusieron su denuncia correspondiente, ante la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C. (APO) se pronunció en contra de las agresiones a los compañeros reporteros, quienes solo realizaban su labor.

Condenó la cobarde agresión por quienes se hicieron pasar por supuestos manifestantes y exigió justicia, así como castigo a los agresores.

Por su parte los reporteros agredidos, enviaron un comunicado en donde puntualizan los hechos que sufrieron este día.

“Las y los reporteros de Oaxaca externamos nuestra enérgica protesta por los agresiones e intentos de intimidación para inhibir el ejercicio periodístico.

Esta agresión se suma a una extensa lista de agravios en las que grupos, sindicatos, organizaciones y particulares creen que agrediendo a los representantes de medios de comunicación se difundirá sólo lo que a sus intereses convenga.

Golpes, amenazas, robo, daño o destrucción a los equipos o herramientas de las y los compañeros, permanecen en la más aberrante impunidad. Hasta el momento no hay una persona procesada y sentenciada por este tipo de agresiones.

Las y los reporteros de Oaxaca somos un gremio unido y organizado.

Nuestra capacidad de autoprotección es y será la unidad. Nos declaramos firmes y solidarios y valoramos si es necesario dejar de difundir declaraciones, comunicados o conferencias de prensa de quienes agredan a nuestras compañeras y compañeros.

Ofrecemos y exigimos respeto a todas las formas de pensamiento, corrientes políticas o grupos de poder, pero las y los reporteros no somos parte de los conflictos”.

Así mismo este medio de comunicación, se solidariza con los compañeros reporteros y reprueba toda forma de agresión, mientras se lleva a cabo tan loable labor de informar a la sociedad oaxaqueña, sobre el diario acontecer en el estado.

