Jubiliados se instalan en huelga de hambre para exigir diálogo con Murat

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Nuevamente jubilados de la sección 22 se movilizan la mañana de este miércoles, para exigir una mesa de diálogo con el gobierno del estado de Oaxaca.

Miriam Avendaño integrante del grupo de jubilados, dijo que ya son más de 10 años que exigen el pago de la prima de antigüedad sin que al momento, se haya dado dicho pago.

Por lo que los ex trabajadores de la educación, instalaron una huelga de hambre a las afueras de la Casa Oficial, para solicitar una mesa de diálogo con el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa y que se pueda finiquitar este adeudo que oscila en los 15 millones de pesos para más de 600 ex trabajadores.

Los manifestantes colocaron un módulo donde se mantienen su huelga, pero así mismo cerraron la Avenida Juárez para evitar un accidente con sus compañeros.

Reconocieron que la movilización es su única herramienta, que les permite conseguir sus demandas, es por ello que dijeron seguir movilzandose si no hay una respuesta favorable.

