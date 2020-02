Imposible patentar huipil de Valle: Regidor de Turismo

-Afirmó que cada una de ellos es una obra de arte y tiene su propia historia

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con la cercanía de la fiesta interracial que se vive en Oaxaca a través de la Guelaguetza, uno de los temas que empiezan a sonar por estas temporada, es el de los huipiles y es que en Valle Nacional, año con año se preparan para exhibir al público su indumentaria, sin embargo también existe el riesgo de plagio, a lo que el Regidor de Turismo Raúl Manuel Antonio, señaló que patentarlo es imposible, ya que cada prenda tiene su propia historia y su originalidad, considerando que cada una de ellas es una obra de arte.

Y es que detalló que en caso de que se lograra el patentado del bordado del huipil, estos perderían de inmediato su originalidad debido a que ya no se bordarían a mano, sino que se produciría de manera industrial, lo que borraría la historia de que cada una de estas vestimentas, que por muchos meses son bordados por artesanas para venderlos al público.

También reconoció que es probable que esta prenda pueda ser plagiada pero jamás igualada, ya que las personas que las bordan cuentan sus propias historias a través de su estilo único por lo que añadió, que esa es la diferencia entre los artesanos y las empresas textileras que sacan sus propios estilos para introducir al mercado este tipo de prendas.

Dijo que para estos casos se requiere de asesoría jurídica o en su caso, de algún posicionamiento de la Secretaría de Cultura para evitar que el trabajo de las artesanas se devalúen a causa de las industrias textileras que irremediablemente producirían huipiles al por mayor, dejando sin el sustento diario a las bordadoras de esta región que se encargan de preservar la historia a través de sus hilos y ahujas.

Por último agregó que debido a la temporada y con la llegada de la máxima fiesta de los Oaxaqueños, las artesanas de todas las comunidades han empezado a intensificar los trabajos para la realización de estas obras de artes llamado huipil, pues son de las más exigidas entre las Delegaciones de baile así también entre las personas que disfrutan de esta fiesta donde se unen todas las etnias de Oaxaca.

