Identifican a dos de los secuestradores y asesinos de Fátima

-Los primeros identificados por el caso Fátima son Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera

López-Doriga Digital

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó a los dos primeros identificados por el caso Fátima.

De acuerdo con los avances en la investigación, han sido identificados como Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), apuntó en conferencia de prensa que estos dos personas serán acusados por los delitos de sustracción y privación de la libertad con la finalidad de generar un daño.

El vocero señaló que tras la revisión a un inmueble, se encontraron objetos personales, huellas, manchas y demás datos, que permitirán saber, a la brevedad, cuánto tiempo estuvo Fátima en el lugar.

“Hay indicios claros de que la niña estuvo ahí en el inmueble”, señaló.

Por lo anterior, señaló que iniciarán el proceso de judicialización para ambas personas, por la sustracción y privación de la libertad con la finalidad de generar un daño, delitos por los que pedirán la pena máxima.

“Estamos trabajando en la ubicación para la localización de ambas personas, es muy importante la contribución de los ciudadanos”, señaló.

