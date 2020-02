Dicta DDHPO medidas cautelares y condena agresión contra periodistas

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares para las y los periodistas que fueron agredidos este miércoles mientras realizaban una cobertura informativa en el Tribunal Unitario Agrario y solicitó protección para las y los comunicadores.

De la misma forma, el órgano autónomo condenó este tipo de actos de violencia que atentan contra la libertad de expresión, ya que el ejercicio informativo de las y los comunicadores es fundamental para la sociedad, al permitirle acceder a otro tipo de derechos.

Ante la difusión de videos y transmisiones en las que son visibles las agresiones a comunicadores, la Defensoría ofreció el acompañamiento a las y los periodistas durante la denuncia de los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de exigir a esta autoridad que realice una investigación pronta y expedita para que estos actos no queden impunes.

De 2015 a 2019, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó 253 investigaciones derivadas de quejas y/o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de periodistas en la entidad. En ese lapso de tiempo se dictaron 18 medidas cautelares.

La Defensoría de los Derechos Humanos reiteró la importancia de la labor periodística y el debido respeto que debe existir por la misma no solo de las autoridades, sino de todos los sectores sociales en su conjunto.

Y es que mientras esté garantizado el acceso a la información y la libertad de expresión, la sociedad puede tomar decisiones que promueven su desarrollo, por lo que la DDHPO refrenda el compromiso de atender los casos de agresiones a periodistas y pugnar por la protección de las y los comunicadores.

Comentarios

