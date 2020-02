Detienen a cuatro por agresión a periodistas

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Ante la agresión en contra de periodistas de Oaxaca por parte de personas que pretendía evitar una sentencia judicial en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), se activó un operativo por parte de las fuerzas de seguridad estatal, reportándose la detención de cuatro personas por elementos de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).

Los presuntos agresores ya fueron identificados y se trata de las siguientes personas: Luis A. R. C., Atilano R. S., Luis R. L. y Rogelio L. H.; vecinos de San Juan Chapultepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Soledad, Etla.

Este miércoles, los inconformes cerraron de forma violenta los accesos del TUA, dejando atrapados al personal administrativo, así como actuarios para presionar a jueces para declarar la nulidad de un juicio de posesión de un terreno, ubicado en inmediaciones de San Sebastián Tutla.

La agresión se registró en contra de un grupo de fotógrafos y reporteros, quienes fueron atacados a golpes por los manifestantes; por lo que fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para interponer su denuncia.

La SSPO continúa trabajando para brindar seguridad a las y los oaxaqueños; además manifiesta su compromiso para garantizar la libertad de expresión y condena todo tipo de agresión en contra de las y los periodistas de Oaxaca.

