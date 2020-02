Definen acciones Oaxaca-Veracruz para la construcción de la Paz y la Seguridad

Comunicado

Boca del Río, Ver. 19 de febrero de 2020.- Con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo de la Coordinación Interestatal para la Construcción de la Paz y Seguridad Oaxaca-Veracruz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales, se reunió con su homólogo de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado para definir acciones que fortalezcan la seguridad en la zona fronteriza de ambos Estados.

Durante la reunión, celebrada en esta localidad veracruzana, se reafirmó la coordinación bilateral en materia de seguridad, con la intervención de la policía preventiva y tránsito en los 26 municipios fronterizos de la región.

Dentro de los acuerdos establecidos en esta segunda mesa de trabajo, destaca la implementación de acciones inmediatas en materia de cooperación antinarcóticos, seguridad fronteriza y combate al tráfico de armas.

Además, se determinó realizar reuniones mensuales para analizar y definir las directrices de dicha cooperación bilateral con el objetivo de dar continuidad y reforzar el plan estratégico que garantice la seguridad, bienestar y paz de las familias en referidas entidades.

Con estas acciones los participantes continuarán sumando esfuerzos con las entidades e instituciones afines, basada en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía de cada Estado, respondiendo a las necesidades de la sociedad civil en materia de seguridad.

Al encuentro asistieron, el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Francisco Santiago José; el director de la Fuerza Civil, Jorge Luis Pescador, y el subsecretario de Operaciones de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga.

