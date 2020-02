Cumple Irineo Molina Espinoza con la telesecundaria de Agua Fría

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la construcción de un desagüe pluvial, gestionado por el diputado federal Irineo Molina Espinoza, -mismo que fue ejecutado en un tiempo record de 15 días-, se terminaron con 21 años de inundaciones continuas al interior de la escuela Telesecundaria de la comunidad de Agua Fría.

La ultima inundación, trajo consigo pérdidas materiales, especialmente en el salón de laboratorio, donde el agua hecho a perder un microscopio, equipo de trabajo y una estufa que era utilizada para realizar experimentos, aseguró Wilfredo Mauro Moreno director de la escuela telesecundaria.

La obra de desagüe pluvial de 6 por 6 metros, representa un gran logro para Águeda Costeño Rodríguez, integrante del comité de padres de familia de la escuela telesecundaria, quién reconoció que en los 21 años que opera la escuela nunca fueron escuchados; para ella los compromisos se cumplen y la palabra del diputado Irineo Molina Espinoza si vale.

