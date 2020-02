Congreso del estado de Oaxaca integra Comisión Especial de Seguimiento, a Casos de Violencia de Género y Feminicidios

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles el pleno legislativo de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, aprobó la integración de la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios en el Estado,

Atendidos por el Diputado Arsenio Mejia, dicha comisión será presidida por la Diputada Elim Antonio Aquino (Mujeres Independientes), acompañada de las legisladoras Hilda Graciela Pérez Luis (Morena), Aurora Bertha López Acevedo (PVEM), Inés Leal Peláez (Morena) y el Diputado Luis Alfonso Silva Romo (Morena).

La integración es seguimiento del acuerdo 578 de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero del 2020, donde se aprobó la creación de la comisión señalada.

Dentro de los considerandos que dan vida a la integración están los artículos 48 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 67 y el 69 de la misma Ley y el 45 del Reglamento Interno.

El acuerdo en cuestión surtirá efecto el día 20 del mes y año en curso.

