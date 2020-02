Caso Fátima: Presuntos secuestradores y homicidas de la niña, podrían estar en Oaxaca

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer los rostros y nombres de los presuntos responsables del secuestro y posterior homicidio de Fátima, se cree que podrían estar escondidos en Oaxaca.

Los primeros indicios detallan que Gladis Giovana Cruz Hernández, fue quien se llevó a la menor de la escuela al domicilio que fue cateado este martes y aparentemente se la entregó a Mario Alberto Reyes Nájera, quien la agredió sexualmente y después la asesinó.

Por lo que la dependencia solicitará una orden de aprehensión para ambos por el delito de “secuestro con la finalidad de hacer daño”, con lo cual podrían alcanzar de 80 a 140 años de cárcel.

Ambos sospechosos están prófugos, sin embargo, se implementó un operativo especial para capturarlos. Se cree que estarían escondidos en alguna parte del Estado de México, Morelos, Oaxaca o Puebla.

Con información de EL UNIVERSAL

