Caen presuntos homicidas de Fátima; se encontraban en el Edo. de México

-Gladis Giovana y Mario Alberto fueron detenidos en un poblado del Estado de México, en un operativo conjunto con corporaciones de la CDMX, Edomex y el apoyo de la Guardia Nacional

Fueron detenidos los presuntos responsables del feminicidio de la menor de 7 años Fátima Cecilia –Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera informó esta tarde la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum.

Ambos fueron detenidos en el ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del Estado de México, quienes colaboraron con la SSP y con la Fiscalia capitalinas. Desde la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México tomaron conocimiento de que la pareja había ingresado a la entidad, por lo que en conjunto con la SSC y la Fiscalía capitalina, se montó un operativo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, la propia policía capitalina ubicó el lugar en el Estado de México. A las 15:00 horas utilizaron un dron para ubicar a la pareja. Después vino una denuncia ciudadana que tomó la Guardia Nacional, corporación que ejecutó la aprehensión y pondrá a disposición de la autoridad a los dos involucrados. Anteriormente se había informado que los avances de la investigación arrojaban que la pareja implicada en el secuestro y asesinato vivió en casa de la familia de la menor, pues ahí les rentaban una habitación hace tiempo. María Magdalena también confirmó esta versión. Primeros indicios arrojan que Giovana fue quien se llevó a la menor de la escuela al domicilio que fue cateado el pasado martes y que aparentemente se la entregó a Mario Alberto, quien la agredió sexualmente y luego asesinó.

