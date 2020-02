Amnistía Internacional pide reunión con AMLO ante crisis de derechos humanos

-La directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que es “preocupante” cómo López Obrador “menosprecia” el rol de los defensores de derechos humanos

Agencias

Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pide una reunión y expresa sus preocupaciones por la respuesta gubernamental a la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

“Si bien el gobierno ha tomado algunos pasos en materia de derechos humanos, estos siguen siendo insuficientes para abordar de forma seria la crisis que viene enfrentando el país por muchos años”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Según recoge un boletín, Guevara-Rosas dijo que es “preocupante” cómo López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “menosprecia” el rol de los defensores de derechos humanos.

“O ver cómo la Guardia Nacional es utilizada para impedir el paso de personas migrantes y refugiadas, o que continúe con fallidas estrategias militarizadas de seguridad pública de administraciones pasadas ante la oleada de homicidios y feminicidios”, dijo Guevara-Rosas.

Por ello, la representante de AI urgió al presidente a que en vez de “evadir la responsabilidad y atacar a las personas y organizaciones que señalan la crisis” de México, se centre en acercarse “a la sociedad civil para encontrar soluciones a esta grave situación”.

Por más de cuatro décadas, AI ha denunciado violaciones a los derechos humanos en México. Desde el inicio del gobierno actual, en diciembre de 2018, la organización ha registrado algunos avances puntuales en materia de derechos humanos, reconociendo en especial los esfuerzos que se han realizado en el tema de personas desaparecidas.

“La solicitud de reunión con el presidente responde a una invitación a reunión que él mismo hiciera a la organización cuando era candidato a la presidencia de México. Y es planteada con el fin de contribuir a atender la crisis de derechos humanos en el país”, declaró a su vez la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México,Tania Reneaum.

“Es importante que el presidente escuche las propuestas que tenemos desde la sociedad civil para poner freno a la crisis de derechos humanos en el país, que se traduce lamentablemente en un alto costo en vidas y otras violaciones graves a los derechos humanos cada día”, agregó.

En diciembre de 2019, Amnistía Internacional publicó un balance del estado de los derechos humanos durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador.

El informe, titulado “Cuando las palabras no bastan”, denunciaba que el país, a un año del mandato de López Obrador, continuaba sumido en una crisis de derechos humanos, y señalaba especialmente la creciente violencia de género tras políticas “insuficientes” en la materia.

Hasta la fecha, el gobierno no ha respondido a los llamados de la organización ni ha dado seguimiento a las recomendaciones del informe, concluyó AI en el boletín divulgado este miércoles.

