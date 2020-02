Amagan organizaciones sociales con más movilizaciones en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Alianza de Organizaciones por el Bienestar de Oaxaca, anunciaron movilizaciones en la capital oaxaqueña para el próximo 11 de marzo, ante la negativa del Gobierno del Estado para dar respuesta a una serie de demandas en el sector campesino.

Anastacio Gutiérrez García, representante de la organización, señaló que en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, no se les ha garantizado ningún tipo de respuesta a sus demandas, principalmente en Santo Domingo Tehuantepec.

Gutiérrez García reconoció que actualmente hay peticiones de programas de apoyo al campo, que les han sido negados por la SEDAPA, situación que pone en riesgo el tema de la producción en la región.

Aunado a ello, argumentaron que a las mujeres indígenas se les ha negado entrar a los programas de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, condicionándolas a sumarse a México Libre, propuesta del partido político de Felipe Calderón.

Por lo consiguiente, dijeron que ya no van a permitir más atropellos y omisión por parte de los funcionarios de la administración de Alejandro Murat Hinojosa, quienes en lugar de atender sus peticiones se gastan ese recurso para fines personales.

Anunciaron las movilizaciones para el 11 de marzo, en espera de que ahora si puedan ser atendidos y recibir respuestas a sus demandas ya que están sobre el tiempo para llevar acabo la siembra, mencionó.

Entre las organizaciones que conforman esta agrupación se encuentran: AGRUPO, CUBACI, Frente Popular 14 de Junio, Masorca y COPUE, entre otros.

