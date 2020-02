SSPO busca cerrar puntos de delincuencia entre Cuenca y Cañada

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de la reunión que sostuvieron los gobiernos de Veracruz y Oaxaca en días pasados, el Secretario de Seguridad Pública Raúl Ernesto Salcedo Rosales, señaló que en las regiones de la Cañada y la Cuenca del Papaloapan, hay más de once puntos en vías de comunicación, que se prestan para el tránsito de personas, bienes y objetos que son materia de delitos.

Comentó que se busca cerrar estos punto y para ello se empezará de manera inmediata con ciertas acciones, como la judicialización de la información que se va generando y el reajuste en el despliegue de elementos de las corporaciones de ambas entidades, en dónde la presencia de las corporaciones ha sido débil o circunstancial.

Para reforzar esta acción el gobierno de Veracruz puso a disposición una aeronave para realizar vuelos de reconocimiento, dicha aeronave se encuentra en el municipio de Loma Bonita, con la cual generarán información de inteligencia para detener y desarticular personas y grupos que generan la violencia.

Asimismo, el funcionario estatal dijo que se reunirán con sus homólogos del estado de Veracruz, para revisar las acciones que ya se empezaron a implementar luego de la reunión del pasado miércoles 12 de febrero, además ahí se pondrán de acuerdo en los tiempos, despliegue de elementos y en los medios que utilizarán para el resto de las acciones.

El titular de la SSPO dijo que si algún elemento de las corporaciones comete algún acto que esté fuera de la ley, que lo denuncien para que se tomen cartas en el asunto, pues reconoció que hay personal que suele incurrir en irregularidades, de las cuales tienen conocimiento.

