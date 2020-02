Secuestros de mujeres crecieron en 2019, en México

Con fuente Noticieros Televisa

Los secuestros de mujeres crecieron en 2019 y llegaron a 410 casos, superior a los 330 delitos cometidos en 2018 y que representan el 21,7 % del total, denunció este martes la ONG Alto Al Secuestro.

“En 2018 se registraron 1.834 secuestros, de ellos 330 fueron cometidos contra mujeres, lo que equivale al 17,9 %. En 2019 se reportaron 1.887 casos, de los cuales 410 fueron en perjuicio de mujeres, equivalente al 21,7 %. Es decir, cada vez más mujeres son víctimas”, apuntó la organización civil en un boletín.

La ONG informó además que, según su recuento, cerca del 90 % de las mujeres secuestradas sufrieron violencia sexual en 2019. Admitió que no hay “lamentablemente ninguna denuncia”.

“Y no podemos culparlas por no hacerlo, culpamos a los delincuentes que las agreden, al sistema de justicia que les falla y la sociedad que las revictimiza”, apuntó la ONG.

Durante el año 2019, el secuestro de mujeres se incrementó en 15 estados del país, prácticamente en la mitad del país. En 4 estados no presentó cambios y en 13 disminuyó.

Estados con mayor cifra de secuestros

Los estados donde secuestraron a más mujeres en este periodo son Veracruz (147 víctimas); Estado de México (103 víctimas) y la Ciudad de México (76 víctimas).

Este lunes, México amaneció con la noticia del brutal asesinato de una niña de 7 años que había sido secuestrada en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en el sur de la capital.

Esta muerte se sumó a la indignación generada la semana pasada por el asesinato, y posterior descuartizamiento, de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, que se sumó a la polémica sobre la propuesta de retipificación del feminicidio en México y al decálogo ofrecido por el mandatario para proteger a las mujeres.

El viernes pasado se produjeron varias protestas -una de ellas frente al Palacio Nacional- que terminaron con algunos actos vandálicos.

De esta manera, en el periodo 2018-2019 un total de 740 mujeres fueron víctimas de secuestro, equivalente al 19,8 % de los secuestros del país.

