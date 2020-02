Roban Primaria Roberto Colorado en Tuxtepec; director pide seguridad

-El robo se dio poco a poco, y en la última ocasión se llevaron varias cosas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Primaria Roberto Colorado Vicente Tapia Armendáris, dijo que fueron víctimas de robo, lo que los orilló a solicitar el apoyo de rondines por parte de los elementos de la policía municipal.

Aunque especificó que el robo no fue superior a los 10 mil pesos, ya que solo se llevaron unos ventiladores, un enfriador y tanque de agua, sí pidió la presencia de los elementos a través de rondines, pero además en las noches que los policías se introduzcan a la escuela y vigilen que no haya personas al interior del inmueble.

Agregó el Director que el robo se dio a poco, ya que empezaron a notar que las cosas se las llevaban de manera paulatina, pero en la última ocasión que se metieron a la escuela, se dieron cuenta de que el robo fue mayor.

Por lo tanto, tras pedir la seguridad van a estar realizando los rondines y así con esto evitar que sigan siendo víctimas de robo.

Cabe hacer mención que este robo en la Primaria Roberto Colorado no ha sido el único que ha ocurrido, en otras instituciones también han robado computadoras y equipo de sonido, así como en algunas iglesias, lugares que no son vigilados por seguridad privada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario