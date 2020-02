Recomienda IEEPO a escuelas reforzar medidas de seguridad para la entrada y salida del alumnado

-Respetando la autonomía de cada escuela, los planteles escolares deben organizarse y de acuerdo a su reglamento, establecer los procedimientos correspondientes para la entrega de las y los estudiantes a los adultos responsables

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de febrero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recomienda a las autoridades escolares reforzar las medidas de seguridad para la entrada y salida de estudiantes de los planteles educativos en la entidad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los menores de edad.

Respetando la autonomía de cada escuela, los planteles escolares deben organizarse y de acuerdo a su reglamento, establecer los procedimientos correspondientes para la entrega de las y los estudiantes; en el caso de nivel primaria, puede ser a través de una acreditación en donde se maneje un tarjetón con el nombre y fotografía de las madres, padres, familiares o tutores para que puedan acudir por la alumna o alumno.

Así también, el docente de guardia es el encargado de entregarlo al adulto responsable; mientras que, en educación secundaria, por la edad, las y los estudiantes pueden desplazarse solos a sus casas o en grupos de compañeros; por lo que se pide a sus responsables estar en permanente comunicación con ellos.

En apego a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO que dirige Francisco Ángel Villarreal, exhorta a las autoridades escolares hacer una revisión a fondo de sus protocolos de seguridad y en caso de requerir apoyo acercarse al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para brindar información.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario