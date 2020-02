El Presidente, ya solo la realidad

Ninguno como él. Ni Luis Echeverría en su momento, o José López Portillo en su inicio, ni Carlos Salinas en los primeros años, ni Enrique Peña Nieto hasta su mexican moment, en la misma semana de Ayotzinapa, 26 de septiembre de 2014, su punto de inflexión.

Nadie como él, que en 2018 tuvo 30 millones de votos, que ningún presidente en la democracia había sumado, y 53 por ciento del padrón, no registrado desde 1982 con Miguel de la Madrid, en la parte declinante del priato. Hoy López Obrador tiene mayoría legislativa sin oposición, que no se veía desde 1994, 19 congresos locales y cero contrapesos partidistas de los que solo queda el cascarón.

Los gobernadores, de los que tiene siete, se le han entregado, salvo una minoría de la minoría panista, y el de la Ciudad de México por momentos parece la primera regencia del siglo 21. Por supuesto tiene el apoyo institucional y total de las Fuerzas Armadas, en el que nunca se creyó, y menos cuando las denostó como opositor y hoy admira. Los medios no son un frente unido y combate la crítica con la maquinaria oficial que opera las benditas redes, aunque haya decaído su eficiencia y ya no alcanzan a arrasar a los que piensan diferente y lo dicen.

Su gabinete le teme y no lo contradice. Y por supuesto, como cada uno de sus antecesores, cuenta con el respaldo empresarial, el organizado al completo, incluida aquella minoría rapaz que se le oponía y a la que descalificaba como la mafia del poder, salvo excepciones, que la tiene sentada en Palacio cenando tamales de chipilín con chocolate y aflojando mil 500 millones de pesos para la rifa de un avión sin avión. En fin, que, reitero, nunca había visto un presidente con tal poder, tanto, que hoy la realidad es su único contrapeso aunque él pueda decir que tiene otros datos, realidad, necia, que siempre termina imponiéndose.

RETALES 1. FÁTIMA. Ayer el Gobierno de la CdMx sacó un documento del DIF nacional fechado hace cinco años en el que habla de denuncias de maltrato a la pequeña Fátima de siete años, asesinada brutalmente. ¿A qué viene eso? ¿A criminalizar a la familia? No tienen corazón, ni otra cosa;

2. BOLAS. Cito a un clásico de 1994: No se hagan bolas. Los cuatro nuevos consejeros del INE serán afines a la 4T. ¿Qué no ven, qué no entienden…? A menos que, y ahora es frecuente, no quieran ver ni entender; y

3. BURLA. Sale SCT a decir que el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los mejores 15 del mundo. ¡Qué cara dura! ¡Con qué facilidad mienten y ante lo obvio! ¡El Benito Juárez, uno de los 15 mejores del mundo! Pasen por la T-1 y deslícense, o escalen los toboganes de la T-2 por el hundimiento. O esperen una hora por falta de puertas.

