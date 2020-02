Ofrece Fiscalia de Oaxaca, un millón de pesos a quien de información del paradero de Juan Vera Carrizal

–El fiscal dijo que además del ex diputado se busca a dos personas más que están implicados en el caso

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal general en el Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, anunció que se ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos a quién dé información que lleve a la locación y captura del empresario gasolinero Juan Vera Carrizal, quien es señalado de ser el actor intelectual de los hechos en contra de María Elena Ríos.

Vasconcelos Méndez dijo que aparte de la recompensa que se ofrece por el ex diputado, también se busca a otros dos sujetos implicados en el caso de la saxofonista, de los cuales se omitieron sus generales para no poner sobre aviso a los mismos.

Mencionó que se encuentran dos personas detenidas como actores materiales de los hechos por lo delitos de tentativa de feminicidio, ambos sujetos están procesados y se siguen las diligencias correspondientes.

Reconoció que se está buscando un plan de reparación del daño para que la víctima quede satisfecha, algunas de las opciones son, la reparación económica pero también la restitución, rehabilitación, satisfacción y por su puesto, medidas de no repetición.

También informó que se dio aviso a la INTERPOL para su colaboración, en caso de que el ex funcionario haya salido de la república mexicana.

Dijo que con el apoyo de la sociedad se podrá castigar a los responsables y que este caso no quede impune.

