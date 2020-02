Normalistas oaxaqueños protestan por represión de caravana en Chiapas

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO) y del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), marcharon y bloquearon el crucero de FONAPAS en el estado, para protestar contra la represión que sufrieran en días pasados los integrantes de la caravana de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La marcha partió de la fuente de las Ocho Regiones y posteriormente bloquearon el crucero de Fonapas.

Los normalistas denunciaron abuso de autoridad y represión hacia sus compañeros que exigen justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe señalar que los hechos se suscitaron el pasado domingo 16 de febrero, cuando los estudiantes y padres de familia fueron reprimidos con gases lacrimógenos por Policías Estatales del estado de Chiapas, resultando varios manifestantes lesionados.

