Ni montos ni fecha, para rehabilitación de central camionera en Tuxtepec

-Siguen a la espera de que el Secretario de Finanzas, arribe a Tuxtepec y les informe cuando iniciarán los trabajos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Presidente de la Alianza del Transporte en la región José Guadalupe Contreras Magallón, señaló que no hay una fecha para que aterrice el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas y por lo tanto, iniciar con la remodelación de las instalaciones de la terminal de segunda en la ciudad de Tuxtepec.

Puntualizó que en el mes de enero que se tenía programada la visita del Secretario de Finanzas Vicente Mendoza Téllez, tendrían una reunión y dar una fecha, sin embargo al cancelar su visita, les informaron que el recurso ya estaba autorizado pero no les dieron fecha para ejercerlo.

El Dirigente dijo que siguen a la espera de que el secretario arribe y así, inviertan en esta terminal de segunda, con la que se busca seguir con el reordenamiento, debido a que todas las terminales ubicadas en el centro estarían concentradas en esta terminal de segunda, la cual está en malas condiciones.

Esta obra, ya está autorizada, sin embargo señaló que las autoridades deben anunciarlo para que vean que es verdad que se le va a invertir a este espacio.

Cabe hacer mención que desde el año pasado, el Gobernador Alejandro Murat, anunció recursos a invertir para poner en marcha al 100% esta terminal de segunda, sin embargo hasta el momento, los transportistas siguen a la espera de la fecha y el monto a invertir.

