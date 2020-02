La Iniciativa Privada gran aliada de Oaxaca: IMM

Comunicado

Con el objetivo de dotar de anteojos graduados a estudiantes de nivel primaria y secundaria de las escuelas públicas en las 8 regiones del estado, con problemas de agudeza visual, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, presenció la firma de convenio de colaboración con José Antonio Dorbecker Castillo, director general de la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”.

Con este convenio se da atención a uno de los sectores más importantes, las niñas y niños, dotándoles de lentes graduados de manera gratuita, gracias a la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, quienes realizaron y realizarán exámenes de la vista en las diferentes escuelas de nivel básico en el estado, beneficiando así a niñas y niños con afectaciones visuales” señaló Ivette Morán de Murat.

Con una inversión superior a los 23 MDP, el Sistema Estatal DIF Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor” beneficiará a 88,804 alumnos de 7,048 escuelas de nivel básico en las 8 regiones del estado.

En este sentido, José Antonio Dorbecker Castillo dijo. – “Estamos muy contentos de ser partícipes de este cambio en Oaxaca, gracias a la Señora Ivette Morán de Murat y a su equipo de trabajo, por brindarnos la oportunidad de beneficiar a niñas y niños de todo el estado, con la donación de anteojos, los cuales servirán para mejorar su aprendizaje y evitar la deserción escolar”.

Asimismo, recalco que. – “El que un niño vea bien, nos hace a todos ver bien” parafraseando al cineasta, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Aparicio, hijo del conocido escritor mexicano Juan Rulfo, autor de El llano en Llamas y Pedro Páramo, entre otros.

Por su parte, Vicente Yañéz Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y Vocal del Consejo Directivo de la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor” dijo que para “Un mejor México, se necesitan mejores mexicanos y para tener mejores mexicanos, se necesita una mejor educación” y un componente importante, es que las niñas y niños vean bien”.

Por ello, festejó la firma de este convenio, que beneficia a alumnas y alumnos de educación básica del estado de Oaxaca. Cabe destacar que el objeto del convenio marco es establecer las bases de colaboración entre el Sistema DIF Oaxaca y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, cuyo fin es dotar de anteojos graduados a estudiantes de educación primaria y secundaria en escuelas públicas del Estado de Oaxaca, que presenten errores refractivos, esto es, trastornos oculares, tales como miopía, astigmatismo e hipermetropía.

El objetivo central será levantar la bandera blanca en el estado, y que no haya un solo niño o niña sin atender en el tema visual.

Finalmente, Francisco Ángel Villareal, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), agradeció el trabajo en equipo tanto de la Fundación como del Sistema DIF Oaxaca y recalcó la importancia, de dar cumplimiento a la encomienda del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, de dar atención a las y los oaxaqueños que más lo requieran, en especial a niñas y niños, quienes son el futuro de Oaxaca y México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario