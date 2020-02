Hoy ingresa el frente frío 40 en el norte del país

Con fuente VivoNoticias

La noche de este martes ingresará el frente frío 40 sobre los estados fronterizos del norte y noreste de México, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por medio de un comunicado esa oficina indicó que debido a un sistema de alta presión sobre el Golfo de México se pronostica para esta tarde ambiente que irá de cálido a caluroso, con valores máximos de 40 a 45 grados en Guerrero y Michoacán y de 35 a 40 grados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Se prevé que el frente frío ocasione en los estados fronterizos del norte y noreste de México: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas lluvias con intervalos de chubascos y rachas de viento de 50 kilómetros por hora (km/h), así como en Durango.

Por otro lado, abundó, se pronostican lluvias aisladas en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz; viento del sur y sureste (surada) con rachas de 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y con las mismas rachas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero durante la mañana, finalizó el SMN, se estiman temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados, con probabilidad de heladas en las zonas altas de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Zacatecas.

