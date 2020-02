Difunden retrato hablado de mujer que se llevó a Fátima

EXCELSIOR

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México difundió este martes el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima de la escuela, el pasado 11 de febrero, y quien aparece en un video caminando con la menor de siete años de la mano.

Ello, luego de que el pasado lunes se ofrecieron dos millones de pesos de recompensa a quien aporte datos para localizar a esta persona, quien fue captada en video con un suéter de rayas blancas y rosas.

La FGJ detalló que se trata de una mujer de entre 42 y 45 años de edad, de complexión mediana, tez morena clara, que mide aproximadamente 1.55 a 1-60 metros.

Además, tiene cara redonda. ojos pequeños, nariz recta, boca mediana y mentón oval.

