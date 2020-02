Detienen a sujeto que intentó secuestrar a una niña en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Los hechos sucedieron en la colonia Ex Marquesado de la capital oaxaqueña, cuando una madre y su hija se dirigían al Jardín de Niños Ignacio Aldama, cuando un sujeto intentó raptar a la menor.

Según reportes, personal del jardín de niños, la mujer y su hija caminaban sobre la Privada de División Oriente cuando fueron interceptadas por un hombre quien intentó arrebatarle a la niña.

De acuerdo a los testigos la mamá defendió a su hija y logró ahuyentar al presunto raptor, quién metros más adelante fue detenido por personas que transitaban por el lugar.

Por lo que posteriormente el hombre fue detenido por elementos de la policía y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

