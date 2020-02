Del 6 al 8 de marzo, realizarán Encuentro gastronómico y artesanal en Tres Valles

-Esto en el marco del Día internacional de la mujer

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día internacional de la mujer , del 6 al 8 de marzo van a realizar en el municipio de Tres Valles Veracruz, el Encuentro gastronómico y artesanal 2020.

La Sindico única, Esther Espinoza Apolinar, señaló que este evento inicia el próximo 6 de marzo, en donde se contará con alrededor de 70 artesanos de la región de la Cuenca, no únicamente de municipios oaxaqueños, también de Veracruz y del estado de Puebla.

Además de expositores, habrá diversos platillos, así como bailables, y conciertos, y destacó que el próximo se contará con un ballet del municipio de Tuxtepec, que va a ofrecer la guelaguetza, ya que muchos no pueden acudir a Oaxaca a presenciarla.

La mayoría de los eventos, se realizarán por parte de las mujeres y uno de éstos es una pasarela de productos elaborados en la región, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a que acuda a Tres Valles Veracruz, a este Encuentro artesanal.

Por su parte, Luz Karen Benítez Lucio, quien organiza la pasarela, puntualizó que el trabajo artesanal es muy regateado, cuando no debe ser así, debido a que es un trabajo en el que además de tiempo, se le invierte mucho esfuerzo.

Invitaron a este encuentro que empieza el 6 de marzo a las 10 de la mañana en el campo deportivo Cecilio Alvarado, y en donde destacaron que habrá la seguridad necesaria para los visitantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario