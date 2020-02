Celebran misa de cuerpo presente en casa de Fátima

Alrededor de las 13:00 horas de este martes inició la ceremonia de cuerpo presente de la niña de siete años de edad, Fátima Cecilia, quien fue reportada como desaparecida el pasado 11 de febrero y luego su cuerpo fue hallado en los límites de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

Entre lágrimas y cantos religiosos, casi un centenar de vecinos, amigos y familiares de la menor, acudieron a la misa.

Después de la celebración religiosa, se llevará acabo el sepelio de la pequeña en el panteón de San Sebastián Tulyehualco.

Al inicio de la ceremonia, el sacerdote que ofició la misa pidió por aquellas personas quiénes fallecieron por hechos violentos.

