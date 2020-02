Aumentan salario a policías y aspirantes en Tuxtepec

-Los policías recibirán 4 mil pesos más cada mes, mientras que los aspirantes fueron beneficiados con mil 300 pesos.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se presentó el programa de incentivos y profesionalización de la policía municipal en la ciudad de Tuxtepec, ahí el edil Fernando Bautista Dávila dio a conocer que los elementos de la corporación recibirían un aumento en su salario de mil pesos a la semana en general, mientras que los aspirantes fueron beneficiados con un complemento de mil 300 pesos mensuales.

Señaló que el cabildo autorizó este programa, tomando en cuenta las condiciones en las que viven los elementos de la policía municipal, quienes todos los días salen a trabajar y que no tienen certeza si van a regresar o no, por ello es que otorgó este beneficio a los policías del municipio.

Otro beneficio que se dio a los policías, fue de una beca de mil quinientos pesos anuales para cada uno de sus hijos, siempre y cuando se encuentren estudiando, ya sea el nivel básico, medio superior o superior, dicho apoyo será entregado al inicio de cada año, sumado a ello se entregará una despensa con valor de 250 pesos cada dos meses.

A este evento asistió el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca Raúl Ernesto Salcedo Rosales, quien al momento de hacer uso de la palabra, dijo que como parte de los acuerdos de la reunión bilateral, se pondrá orden en las policías municipales, dignificar las condiciones de los elementos y hacer prevalecer el orden y el cumplimiento de la norma.

También se ordenará la portación y posesión de armas, así como certificar y depurar los cuerpos de policía, pues de esta manera se conseguirá ganar la confianza de la ciudadanía, para que de esa manera se puedan obtener datos que permitan ir atendiendo los temas de seguridad.

Finalmente reconoció la decisión del cabildo de aprobar el programa de incentivos y profesionalización de la policía municipal.

