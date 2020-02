Se levanta veda sanitaria por marea roja en la Costa: SSO

-Los seis puntos de extracción se encuentran dentro de la Norma

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla informó que derivado de los resultados favorables menor a 80 Ug/100 G, de producto, muestras de ostión, y menos de 1000 células tóxicas por litro de agua de mar de fondo y superficie de los seis puntos de extracción de moluscos bivalvos, se levanta la veda sanitaria por marea roja en toda la Costa.

Expresó que el Comité de Marea Roja se reunió en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número cuatro, en la que se presentaron los resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guerrero (LESPG), el cual con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, arrojaron que se encuentran dentro los límites permisibles.

Casas Escamilla señaló que la salud de la población es una prioridad para la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por lo que a partir de ahora se pueden extraer, comercializar y consumir los moluscos bivalvos como: callo de hacha, callo margarita, tichinda, ostión, almeja, y mejillón; de esta forma se fortalecerá la economía de los pescadores y restauranteros de la región.

Dijo que se autoriza la extracción de estos productos del mar, en los seis puntos de extracción que son: Playa Corralero del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Playa Cerro Hermoso del municipio de Villa de Tututepec, Playa La Colorada del municipio de San Pedro Mixtepec, Playa Agua Blanca del municipio de Santa María Tonameca, Playa Tijera, Puerto Ángel del municipio de San Pedro Pochutla, y Playa La Blanquita del municipio de Santa María Huatulco.

Informó que como parte de las acciones, se realizaron nueve reuniones extraordinarias del comité regional de marea roja, se aseguraron 15 kilogramos de ostiones, se procesaron 37 muestras de ostiones para la determinación de saxitoxinas, se realizaron 425 visitas sanitarias a los establecimientos que comercializan moluscos bivalvos, se impartieron pláticas a mil 500 personas, se repartieron trípticos y se colocaron 75 lonas.

Recordó que el 26 de diciembre se inició la veda sanitaria, esto para evitar intoxicaciones en la población y que pongan en peligro su vida, por lo que derivado del monitoreo del personal de salud y del Comité ahora se autoriza su consumo.

Finalmente el funcionario agradeció el apoyo de la sociedad ante la veda sanitaria y a los integrantes del Comité Técnico de Marea Roja conformado por los SSO, la Jurisdicción Sanitaria número cuatro Costa, autoridades municipales, sociedades cooperativas del sector pesquero, las secretarías de Turismo, Marina, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y Delegación Regional de Gobierno.

