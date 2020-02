Reportan 10 civiles armados muertos en Tamaulipas tras enfrentamiento; GN niega participación en los hechos

La frontera de Tamaulipas vivió un violento fin de semana, pues al menos 10 pistoleros resultaron abatidos, ocho de ellos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en Nuevo Laredo, reportó el diario Reforma.

Sin embargo, la dirección de Comunicación Social de la GN dijo a Aristegui Noticias que “por parte de la Guardia Nacional no tenemos información, no participamos en el suceso que refiere la nota”.

De acuerdo con el reporte publicado por este medio, fuentes militares informaron que la noche del sábado se dio un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la GN en Nuevo Laredo.

El reporte de Reforma señaló que sicarios agredieron a un convoy de la GN, lo que derivó en una persecución y un enfrentamiento, pero no se informó el lugar de la balacera.

Los abatidos fueron identificados como pistoleros del Cártel del Noreste (CDN), cuyo centro de operaciones es la ciudad fronteriza.

Mientras tanto en Reynosa, Tamaulipas, dos pistoleros fueron abatidos por efectivos de la Policía Estatal al mediodía del domingo, al repeler una agresión a balazos en el libramiento rumbo a Río Bravo, frente a la colonia Almaguer, informaron fuentes ministeriales.

