Por problemas, suspenden en Oaxaca programa federal “Crédito Ganadero a la palabra”

-Ya no habrá más entrega de vaquillas en el estado, aunque muchos productores sigan esperando sus animales

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que había la promesa de que muchos ganaderos iban a recibir sus vaquillas, ya que habían sido tomados en cuenta para el programa “crédito ganadero a la palabra”, ya no los van a recibir, ésto debido a que el programa ya no continuó en Oaxaca.

La Delegada de los programas integrales en Oaxaca, Nancy Ortiz, señaló que tras una entrega que hicieron en la Cuenca del Papaloapan, y otra más en el Istmo, hubo molestia de algunos ganaderos lo que ocasionó, que este programa no continuara.

El hecho de que este programa ya no siguiera en Oaxaca, provocó además de que algunos productores que iban a recibir los animales y que estaban esperando que se diera una entrega más, ya no los van a recibir.

“2019 ya no, 2020 no nos han dado ninguna indicación, esperemos que nos den –lineamientos- y si lo coordinamos nosotros”, agregó además que hay un censo que en su momento hicieron para conocer quiénes iban a ser los beneficiados, y quienes tenían la esperanza de recibir sus animales, pero ahora ya no serán beneficiados.

Cabe hacer mención que en la Cuenca del Papaloapan, el pasado 28 de junio se hizo la primera entrega de animales a productores del estado de Oaxaca, y muchos que iban a recibirlos, les dijeron que en unos 15 días se los iban a entregar, sin embargo, no fue así.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario