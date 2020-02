Presentan a candidatos para reyes de la alegría de la Feria Valle Nacional 2020

-Las candidatas se enfocarán en una causa altruista, mientras que el varón se elegirá en base a voteos.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Este domingo se llevó a cabo la primera fase del certamen para elegir a la Reina y al Rey de la alegría, como parte del festejo de la feria anual en honor San José y en un marco pletórico, donde se hizo presente una gran cantidad de asistentes para apoyar a sus favoritos que realizaron sus pasarelas, Denisse Vianey, Justo Gonzales, Onesima Peña Avendaño, Cinthia del Carmen Avendaño Esteban, además de los varones Ezequiel Peña Avendaño, Domingo Gregorio Martínez y Jesús Hernández, quienes buscarán la corona para representar a la Feria 2020.

Ahí mismo el presidente Rey Magaña García, señaló que con estas actividades se busca superar lo hecho el año anterior, pues comentó que ya con un año de experiencia al frente, se estarán concentrando en que todos los eventos salgan a la perfección para que de esta manera pueda ser más atractivo para los visitantes y para los mismos ciudadanos, que esperan con ansias sus fiestas anuales.

En lo que respecta al resto de la cartelera, comentó que ya se están afinando algunos detalles en lo que respecta la contratación de grupos y artistas de talla internacional, que sería parte del espectáculo que se busca presentar durante estos días en que Valle Nacional estará de fiesta.

Por su parte la presidenta del DIF Beatriz Acevedo Montoya agregó que todo el personal del ayuntamiento ya se está preparando para estos días y poder organizar una de las mejores festividades de la región, con nuevas dinámicas que genere la atracción de la ciudadanía como el caso de la elección de la reina que genera expectativa previo a esta feria anual.

Por su parte Onésima Peña, una de las candidatas se dijo emocionada por participar en este evento en la que considera muy competitiva y dijo que lo que más llama su atención, son las nobles causas en la que se enfocarán para ganar el certamen a la que asegura estar dispuesta a ganar para apoyar a los más desfavorecidos.

De esta manera se dio a conocer que el próximo sábado 29 de este mes a las 7 de la noche en la explanada municipal, se llevará cabo la gran final para elegir a los reyes que representarán a esta feria, una vez que se dé a conocer la causa ganadora de este certamen.

