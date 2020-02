Marcha RIIO en la capital oaxaqueña, para pedir diálogo con el gobernador

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Red Internacional de Indígenas de Oaxaca (RIIO) marcharon para exigir una mesa de diálogo con el gobernador, Alejandro Murat.

La marcha partió del mercado zonal de Santa Rosa, con destino al zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Debido a la movilización, se cerró la circulación de vehículos de motor sobre la carretera federal 190 con destino al centro de la ciudad.

Ana Velasco de la Coordinación Estaral de RIIO, externó que con esta marcha piden una audiencia con el gobernador ya que desde hace varios meses han buscado encuentros con diversas dependencias.

Piden temas de justicia, de índole social y política y por eso, se movilizaron unos diez municipios de las regiones de la Sierra Sur, Valles Centrales, así como de la Mixteca.

Entre sus temas se encuentra la pavimentación del camino a San Juan Mixtepec, ya que es intransitable para las personas el tramo de San Juan Ñumí y donde se han dado hechos de violencia.

Dijo que es un destacamento de 7 policías estatales los que vigilan Mixtepec, pero se encuentran en la población y no salen a patrullar por el mismo temor que tienen.

Asimismo, informó que existen obras pendientes para estos pueblos que salieron a manifestarse.

