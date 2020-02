Lleva 70% de avances, carretera a Tlacoatzintepec

-En esta primera etapa les autorizaron 3 kilómetros, pero aun faltan más de 8 kilómetros

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de San Juan Bautista Tlacoatzintepec Martha Regules Mendoza, señaló que ya se tiene un avance del 70% de los 3 kilómetros que les autorizaron y que va de Usila a Tlacoatzintepec, en donde se van a invertir más de 12 millones de pesos.

Explicó que aún están pendientes otros 8 kilómetros y medio, y los cuales esperan terminar en este 2020, ya que beneficiará a localidades como agencias no solo de Tlacoatzintepec, si no a algunas de Usila, sumando alrededor de más de 5 mil habitantes que se verán beneficiados.

La Presidenta, puntualizó que la inversión es de 12 millones 900 mil pesos, y es la comunidad la que está trabajando, ya que así lo marca el programa, “estamos organizándonos con la gente, hay mujeres que también están trabajando”.

Con esta obra, dijo que será más fácil que se trasladen de su municipio a San Felipe Usila, debido a que en temporadas de lluvias, el camino se vuelve intransitable, ahora con esta obra ya no se verán más afectados.

Puntualizó que a pesar de los problemas que tuvo al iniciar su administración, siguen avanzando como municipio, y prueba de esto es la construcción de este camino que conduce a su cabecera.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario