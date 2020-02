No llegan a Oaxaca medicamentos para quimioterapias de niños con cáncer

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña Efren Jarquín González, aceptó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, ante fundaciones y las compras consolidadas ante diversas instancias, siguen sin suministrarse dos claves que son prioritarias para las quimioterapias, de niños que padecen cáncer.



Afirmó que a pesar de la insistencia de parte de los proveedores, se afirma que el problema deriva a que ya no las están fabricando, entonces se están buscando opciones para tener otras fórmulas.

También se esta en espera de la llegada del embarque solicitado para dar atención a 350 pacientes, que se tienen hospitalizados.

ABASTO GENERAL DE MEDICAMENTOS AL 60%

En tanto el Secretario de Salud Estatal Donato Casas Escamilla, afirmó que con las compras con recursos propios que hizo el gobierno estatal, se tiene abasto de medicamentos en un 60 por ciento.

“nosotros ya hicimos nuestra compra consolidada que fue de 800 millones de pesos ante el INSABI, y nos han dicho que los medicamentos que solicitamos, no han llegado en este momento, y nos dicen que se va entregar quizá a finales de febrero, principios de marzo”.

Por ello afirmó el gobernador Alejandro Murat, urgió realizar un compra consolidada de medicamentos e insumos de 300 millones de pesos para poder solventar la crisis por la falta de los mismos en los hospitales y diferentes clínicas de salud.

Precisó que con lo que se adquirió hay abasto suficiente para cubrir el déficit para estos primeros tres meses.

“y estamos en estos momentos con un 60 por ciento de abasto en los 34 hospitales y 450 clínicas rurales diseminadas en los 570 municipios”

